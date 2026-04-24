POR LA CAMISETA | 24-04-2026

Rafa Cotelo inició un nuevo viaje por el mundo para descubrir la otra cara de los ídolos de la Celeste, a través de encuentros únicos, POR LA CAMISETA propone mostrar el lado más humano de quienes representan al país en la máxima cita del fútbol, construyendo un puente entre los jugadores y la gente. En esta entrega nos vamos a España, a la cuidad de Madrid, para conocer más sobre José María Giménez. Su vida fuera de Uruguay, sus anécdotas, logros, emoción y mucho más.





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