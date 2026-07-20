Leticia nos enseña a preparar un exquisito pollo a la portuguesa.

INGREDIENTES:

2 bandejas de muslos

3 dientes Ajo

¼ tz Vino blanco

1 Cebolla

1 morrón

2 tz de salsa de tomate

3 papas

1 tz de arvejas

Condimentos a gusto



PROCEDIMIENTO:

Por otro lado sellar el pollo con aceite de oliva, agregar, el ajo, la cebolla y el morrón en julianas, ¼ tz de vino blanco, la salsa de tomate y condimentar, cocinar 25 minutos y agregar las papas y las arvejas.



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