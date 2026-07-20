LA MAÑANA EN CASA | 20-07-2026
Leticia nos enseña a preparar un exquisito pollo a la portuguesa.
INGREDIENTES:
2 bandejas de muslos
3 dientes Ajo
¼ tz Vino blanco
1 Cebolla
1 morrón
2 tz de salsa de tomate
3 papas
1 tz de arvejas
Condimentos a gusto
PROCEDIMIENTO:
Por otro lado sellar el pollo con aceite de oliva, agregar, el ajo, la cebolla y el morrón en julianas, ¼ tz de vino blanco, la salsa de tomate y condimentar, cocinar 25 minutos y agregar las papas y las arvejas.
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