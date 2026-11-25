LA MAÑANA EN CASA | 25-11-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pollo frito estilo americano.
INGREDIENTES:
Para macerar:
2 bandejas de suprema Avícola del oeste
2 dientes de ajo
1 cucharada de pimentón
1 cucharada de tomillo seco
1 cucharadita de curry en polvo
1 cta de pimienta molida
240 g de harina
120 g de maicena
400 g de agua
Sal a gusto
Para rebozar:
Harina c/n
1 cta pimentón
1 cta curry
1 cta ajo en polvo
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Preparar el pollo marinando los trozos de pechuga, luego pasar por la mezcla de harina y condimentos y freír en abundante aceite caliente. Servir con salsa barbacoa.
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