POLÉMICA EN EL BAR | Emitido 24-07-2026
En pocas palabras
- POLÉMICA EN EL BAR: Se revive la entrega del 24 de julio de la versión uruguaya del programa.
- Conducción y elenco: Jorge Piñeyrúa lidera el equipo habitual con invitados especiales.
- Invitados especiales: Participan el diputado PC Maximiliano Campo y Raúl Castro.
Resumen generado por Thinkindot AI
Reviví otra entrega de la versión uruguaya de POLÉMICA EN EL BAR, con la conducción de Jorge "el Piñe" Piñeyrúa, y un elenco integrado por Sergio Puglia, Julio Ríos ,Jorge Balmelli, Darío Kneubuhler, Sofía Romano, Luciana Acuña y Ana Matyszczyk.
Esta noche nos acompaña el diputado PC, Maximiliano Campo y Raúl Castro.
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