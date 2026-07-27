Reviví otra entrega de la versión uruguaya de POLÉMICA EN EL BAR, con la conducción de Jorge "el Piñe" Piñeyrúa, y un elenco integrado por Sergio Puglia, Julio Ríos ,Jorge Balmelli, Darío Kneubuhler, Sofía Romano, Luciana Acuña y Ana Matyszczyk.

Esta noche nos acompaña el diputado PC, Maximiliano Campo y Raúl Castro.

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