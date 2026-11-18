LA MAÑANA EN CASA | 18-11-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa pizza integral.
INGREDIENTES:
Masa:
300 g Harina integral
1 cda Sal
200 mL Agua
2 cdas Aceite de oliva
15 g Levadura fresca
Salsa:
1 diente ajo
150 g Salsa de tomate
Aceite de oliva c/n
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura el aceite e ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme. Amasar hasta dejar la masa lisa.
Dejar fermentar hasta duplicar.
Estirar la base, llevar a la asadera y dejar leudar 10 minutos, agregar la salsa por arriba y cocinar.
Cocción: Horno a 200 grados por 20 minutos.
Agregar 200 g de muzarrella Volver a cocinar hasta derretir la muzarella.
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