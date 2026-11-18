Leticia nos enseña a preparar una deliciosa pizza integral.



INGREDIENTES:



Masa:

300 g Harina integral

1 cda Sal

200 mL Agua

2 cdas Aceite de oliva

15 g Levadura fresca



Salsa:

1 diente ajo

150 g Salsa de tomate

Aceite de oliva c/n

Sal y pimienta a gusto



PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura el aceite e ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme. Amasar hasta dejar la masa lisa.

Dejar fermentar hasta duplicar.

Estirar la base, llevar a la asadera y dejar leudar 10 minutos, agregar la salsa por arriba y cocinar.

Cocción: Horno a 200 grados por 20 minutos.

Agregar 200 g de muzarrella Volver a cocinar hasta derretir la muzarella.





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