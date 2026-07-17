Leticia nos enseña a preparar una exquisita pizza con espinaca y huevo.

INGREDIENTES:



Masa:

500 g Harina

1 cda Sal

300 mL Agua

2 cdas Aceite de oliva

10 g Levadura fresca

Salsa:

2 dientes ajo

300 g Salsa de tomate

Aceite de oliva c/n

Sal y pimienta a gusto

1 atado de espinacas

3 huevos

Queso muzarella a gusto





PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura el aceite e ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme.

Amasar hasta dejar la masa lisa.

Dejar descansar, dar forma y hornear a 180 grados, por 15 minutos.

Cocinar en el horno a 180 ºC , colocando algo de salsa por arriba, después agregar el resto de la salsa, la espinaca salteada y la muzarella, al salir agregar los huevos a la plancha .





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