LA MAÑANA EN CASA | 17-07-2026
Leticia nos enseña a preparar una exquisita pizza con espinaca y huevo.
INGREDIENTES:
Masa:
500 g Harina
1 cda Sal
300 mL Agua
2 cdas Aceite de oliva
10 g Levadura fresca
Salsa:
2 dientes ajo
300 g Salsa de tomate
Aceite de oliva c/n
Sal y pimienta a gusto
1 atado de espinacas
3 huevos
Queso muzarella a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura el aceite e ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme.
Amasar hasta dejar la masa lisa.
Dejar descansar, dar forma y hornear a 180 grados, por 15 minutos.
Cocinar en el horno a 180 ºC , colocando algo de salsa por arriba, después agregar el resto de la salsa, la espinaca salteada y la muzarella, al salir agregar los huevos a la plancha .
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