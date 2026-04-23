La Fundación Peluffo Giguens celebra el éxito de la quinta edición de su tradicional carrera solidaria, que este año alcanzó un récord con más de 3.200 participantes inscriptos. El evento se realizará este domingo desde las 9:00 horas, partiendo desde Rambla y Arocena, frente al Sofitel en Montevideo. La competencia incluye distancias de 5 y 10 kilómetros y está abierta tanto a corredores profesionales como amateurs y familias.

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