Leticia nos enseña a preparar una deliciosa pavlova de limón.

INGREDIENTES:

Pavlova:

5 Claras

1 ½ tz Azúcar

2 ctas Almidón de maíz

2 ctas Vinagre de alcohol o manzana

1 cta Sal



Crema de limón:

4 yemas

3 huevos

½ tz de jugo de limón

1 cda ralladura de limón

1 tz azúcar

4 cdas almidón de maíz

100 g manteca

PROCEDIMIENTO:

Montar las claras a nieve junto con la sal, agregar el azúcar sin dejar de batir en forma de lluvia. Cuando esté firme, agregar el almidón y el vinagre con movimientos envolventes.

Disponer en una placa con papel vegetal o lámina de silicona con espátula o manga formando nidos de 5 cm, salen unos 12 nidos o uno solo grande.

Hornear a 160 °C, por 40 min. (En esas condiciones de temperatura el exterior queda crocante y el interior cremoso, con un dorado tenue). Dejar enfriar, si se va a rellenar al otro día cubrir con un paño.

Para la crema de limón llevar a fuego suave las yemas, los huevos el azúcar, y el almidón de maíz mezclado con el jugo de limón y la ralladura. Revolver constantemente hasta que espese, apagar el fuego y agregar la manteca fría en cubos hasta disolver. Colocar en manga o colocar un film por arriba hasta que enfríe.

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