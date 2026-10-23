Leticia nos enseña a preparar una deliciosa pavlova.





INGREDIENTES:

5 Claras

1 ½ tz Azúcar

2 ctas Almidón de maíz

2 ctas Vinagre de alcohol o manzana

1 cta Sal



Crema Chantilly:

1 tz Crema de leche

½ tz Azúcar impalpable

1 cta Vainilla

Frutas para rellenar a gusto





PROCEDIMIENTO:

Montar las claras a nieve junto con la sal, agregar el azúcar sin dejar de batir en forma de lluvia.

Cuando esté firme, agregar el almidón y el vinagre con movimientos envolventes.

Disponer en una placa con papel vegetal o lámina de silicona con manga en 3 o 4 discos.

Hornear a 160 °C, por 40 min. (En esas condiciones de temperatura el exterior queda crocante y el interior cremoso, con un dorado tenue).

Dejar enfriar, si se va a rellenar al otro día cubrir con un paño.

Rellenar con la crema Chantilly y frutas.

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