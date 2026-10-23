LA MAÑANA EN CASA | 23-10-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa pavlova.
INGREDIENTES:
5 Claras
1 ½ tz Azúcar
2 ctas Almidón de maíz
2 ctas Vinagre de alcohol o manzana
1 cta Sal
Crema Chantilly:
1 tz Crema de leche
½ tz Azúcar impalpable
1 cta Vainilla
Frutas para rellenar a gusto
PROCEDIMIENTO:
Montar las claras a nieve junto con la sal, agregar el azúcar sin dejar de batir en forma de lluvia.
Cuando esté firme, agregar el almidón y el vinagre con movimientos envolventes.
Disponer en una placa con papel vegetal o lámina de silicona con manga en 3 o 4 discos.
Hornear a 160 °C, por 40 min. (En esas condiciones de temperatura el exterior queda crocante y el interior cremoso, con un dorado tenue).
Dejar enfriar, si se va a rellenar al otro día cubrir con un paño.
Rellenar con la crema Chantilly y frutas.
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