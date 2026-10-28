LA MAÑANA EN CASA | 28-10-2026
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas patitas de pollo crocante con barbacoa.
INGREDIENTES:
8 patitas de pollo Avícola del oeste
copos de maíz c/n
Huevos c/n
Harina c/n
1 cta pimentón
1 cta curry
1 cta ajo en polvo
Sal y pimienta a gusto
Salsa Barbacoa:
1 tz Ketchup
½ tz azúcar
½ tz vinagre
1 cta pimentón
1 cta ajo en polvo
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Preparar la salsa barbacoa calentando todos los ingredientes hasta que reduzca y cambie de color.
Por otro lado preparar las patitas retirándoles la carne y dejando el hueso a la vista.
Rebozar primero con harina y luego con huevo y la mezcla de rebozar.
Llevar a horno 40 a 50 minutos a 200ºC.
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