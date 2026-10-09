Leticia nos enseña a preparar un delicioso pastel de queso japonés.

INGREDIENTES:

100 g leche

45 g manteca

150 g queso crema

4 yemas

40 g harina

10 g almidón de maíz

1 cta vainilla

1 pizca sal

1 cta Ralladura de limón

4 claras

90 g azúcar



PROCEDIMIENTO:

Calentar la manteca con el queso y la leche, agregar las yemas, la ralladura y la vainilla, los secos y tamizar, dejar enfriar.

Por otro lado batir las claras a velocidad media con el azúcar, incorporar ¼ del merengue a la preparación de queso e integrar, terminar de agregar el resto de las claras y colocar en un molde previamente preparado con papel manteca de 12 hasta 18 cm.

Hornear a baño María 20 minutos a 165 ºC, 1 hora a 130 ºC, 10 minutos dentro del horno apagado y 15 de reposo antes de desmoldar.





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