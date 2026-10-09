LA MAÑANA EN CASA | 09-10-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pastel de queso japonés.
INGREDIENTES:
100 g leche
45 g manteca
150 g queso crema
4 yemas
40 g harina
10 g almidón de maíz
1 cta vainilla
1 pizca sal
1 cta Ralladura de limón
4 claras
90 g azúcar
PROCEDIMIENTO:
Calentar la manteca con el queso y la leche, agregar las yemas, la ralladura y la vainilla, los secos y tamizar, dejar enfriar.
Por otro lado batir las claras a velocidad media con el azúcar, incorporar ¼ del merengue a la preparación de queso e integrar, terminar de agregar el resto de las claras y colocar en un molde previamente preparado con papel manteca de 12 hasta 18 cm.
Hornear a baño María 20 minutos a 165 ºC, 1 hora a 130 ºC, 10 minutos dentro del horno apagado y 15 de reposo antes de desmoldar.
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