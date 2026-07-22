LA MAÑANA EN CASA | 22-07-2026
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletitas del mundial.
INGREDIENTES:
3 atados de espinaca
100 g de panceta
1 tz de avena
1 morrón
1 cebolla
6 huevos
100 g de queso semiduro
Sal y pimienta y condimentos a gusto
PROCEDIMIENTO:
Lavar y secar la espinaca, cortarla en tiritas, reservar.
Dorar la panceta con la cebolla y el morrón en cubitos, agregar a la espinaca cortada fina junto con la avena, 3 huevos batidos, queso rallado y condimentos.
Armar en la masa de tarta y si se desea hacer huecos para agregar los otros tres huevos enteros, tapar y hornear a 180 hasta dorar.
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