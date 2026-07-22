Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletitas del mundial.

INGREDIENTES:

3 atados de espinaca

100 g de panceta

1 tz de avena

1 morrón

1 cebolla

6 huevos

100 g de queso semiduro

Sal y pimienta y condimentos a gusto



PROCEDIMIENTO:

Lavar y secar la espinaca, cortarla en tiritas, reservar.

Dorar la panceta con la cebolla y el morrón en cubitos, agregar a la espinaca cortada fina junto con la avena, 3 huevos batidos, queso rallado y condimentos.

Armar en la masa de tarta y si se desea hacer huecos para agregar los otros tres huevos enteros, tapar y hornear a 180 hasta dorar.





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