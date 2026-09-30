En Arriba Gente recibimos al canciller Mario Lubetkin, tras la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, en una nueva Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Con el Ministro de Relaciones Exteriores también conversamos sobre la relación con Argentina y el reclamo por las Islas Malvinas, luego que se conociera la posición de legisladores del vecino país sobre la posible compra de patrulleras navales por parte de Uruguay al gobierno británico.







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