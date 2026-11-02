LA MAÑANA EN CASA | 02-11-2026
Leticia nos enseña a preparar un exquisito pan de muertos mexicano..
INGREDIENTES:
600 g Harina
1 cda Sal
30 g Levadura fresca
3/4 tz Azúcar
150 g Manteca
½ tz Leche
3 Huevos
2 yemas
1 cda ralladura de naranja
½ cda agua de azahar
Azúcar y manteca para cubrir
PROCEDIMIENTO:
Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.
En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca, el agua de azahar y la ralladura de naranja.
Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar.
Armar el pan y dejar un poco de masa para los huesitos y el centro. Formarlo y dejar levar nuevamente.
Cocción: Hornear a 200 °C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que estén dorados.
Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con azúcar común.
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