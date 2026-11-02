Leticia nos enseña a preparar un exquisito pan de muertos mexicano..

INGREDIENTES:

600 g Harina

1 cda Sal

30 g Levadura fresca

3/4 tz Azúcar

150 g Manteca

½ tz Leche

3 Huevos

2 yemas

1 cda ralladura de naranja

½ cda agua de azahar

Azúcar y manteca para cubrir





PROCEDIMIENTO:

Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.

En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca, el agua de azahar y la ralladura de naranja.

Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar.

Armar el pan y dejar un poco de masa para los huesitos y el centro. Formarlo y dejar levar nuevamente.

Cocción: Hornear a 200 °C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que estén dorados.

Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con azúcar común.





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