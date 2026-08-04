Arriba Gente | 04-08-2026
En pocas palabras
- Preacuerdo: Construcción y gremiales empresariales pactaron reducir la jornada laboral.
- Progresividad: Se reducirá una hora anual hasta 2030.
- Objetivo: Alcanzar las 40 horas semanales de trabajo.
Resumen generado por Thinkindot AI
La comisión investigadora bicameral sobre la frustrada compra de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama recibió ayer a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Para hablar de este y otros temas, recibimos al diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli.
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