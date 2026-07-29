ARRIBA GENTE | 28-07-2026

En pocas palabras

  • Avance de la Comisión Investigadora: Se discutió el trabajo por el caso Cardama y la Rendición de Cuentas.
  • Presencia legislativa: Participó el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo.
  • Interacción: Se invitó a los espectadores a ver la nota completa y comentar.
Resumen generado por Thinkindot AI

Para hablar del avance del trabajo de la Comisión Investigadora por el caso Cardama y sobre la Rendición de Cuentas, recibimos este miércoles al diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.

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