ARRIBA GENTE | 28-07-2026
En pocas palabras
- Avance de la Comisión Investigadora: Se discutió el trabajo por el caso Cardama y la Rendición de Cuentas.
- Presencia legislativa: Participó el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo.
- Interacción: Se invitó a los espectadores a ver la nota completa y comentar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Para hablar del avance del trabajo de la Comisión Investigadora por el caso Cardama y sobre la Rendición de Cuentas, recibimos este miércoles al diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.