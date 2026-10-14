LA MAÑANA EN CASA | 14-10-2026
Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos muslos rellenos.
INGREDIENTES:
2 bandejas de muslos deshuesados
3 cdas de ajo y perejil
Jugo de 1 limón
200 g de jamón
200 g de queso Danbo
1 cebolla
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Marinar el pollo con el jugo de limón y el ajo y perejil.
Colocar del lado de la pulpa el jamón y el queso y enrollar, bridar con hilo o usar red para embutidos.
Calentar aceite en un sartén grande y dorar el pollo, llevar a horno por 25 minutos a 190 ºC , agregar las cebollas para desglasar.
Servir con puré de papas y las cebollas.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.