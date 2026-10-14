Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos muslos rellenos.

INGREDIENTES:

2 bandejas de muslos deshuesados

3 cdas de ajo y perejil

Jugo de 1 limón

200 g de jamón

200 g de queso Danbo

1 cebolla

Sal y pimienta a gusto



PROCEDIMIENTO:

Marinar el pollo con el jugo de limón y el ajo y perejil.

Colocar del lado de la pulpa el jamón y el queso y enrollar, bridar con hilo o usar red para embutidos.

Calentar aceite en un sartén grande y dorar el pollo, llevar a horno por 25 minutos a 190 ºC , agregar las cebollas para desglasar.

Servir con puré de papas y las cebollas.





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