LA MAÑANA EN CASA | 26-10-2026
Leticia nos enseña a preparar malvaviscos caseros sin horno.
INGREDIENTES:
15 g gelatina sin sabor
75 ml de agua
240 g Azúcar
75 mL agua
1 cta vainilla
Almidón de maíz c/n
PROCEDIMIENTO:
Hidratar la gelatina y calentar 10 segundos en microondas.
Calentar el azúcar con el agua hasta qué esté a 118ºC o a punto bolita blanda.
Batir la gelatina mientras dejamos caer en forma de hilo el almíbar, agregar la vainilla.
Batir hasta que esté frío y firme. Colocar en placa con manga sobre almidón de maíz.
Dejar secar y cortar con tijera. Sacar el exceso de almidón y conservar en recipiente cerrado.