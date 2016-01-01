GRAN HERMANO URUGUAY SE ESTRENA EL DOMINGO 20 DE SETIEMBRE, AL TÉRMINO DE SUBRAYADO





La versión uruguaya del reality más exitoso del mundo ya tiene fecha de estreno. Con una convocatoria que recibió postulantes de todo el país y una escenografía impactante, GRAN HERMANO URUGUAY llega a Canal 10 el DOMINGO 20 de setiembre, al término de Subrayado.

Todo está en marcha para recibir a los participantes de la primera edición deGRAN HERMANO URUGUAY. El proceso de selección comenzó con una convocatoria que reunió a postulantes de distintas partes del país y avanzó a través de un exhaustivo proceso de evaluación, que incluyó pruebas médicas y psicológicas.

UNA PUESTA EN ESCENA A LA ALTURA DEL FORMATO

Las galas de GRAN HERMANO URUGUAYtendrán también una escenografía diseñada especialmente para acompañar la magnitud del estreno. La puesta en escena, actualmente en construcción, contará con casi 400 m² y una parrilla de iluminación equipada con más de 100 luces, que permitirán crear distintos climas y acompañar cada uno de los momentos de las galas.

UNA CASA CON DISEÑO PROPIO

Pero el gran escenario de esta historia será, sin dudas, la casa.

La casa uruguaya no será una casa más: será un espacio diseñado desde cero y pensado durante meses. Colores, mobiliario, ambientación y cada uno de sus detalles fueron especialmente definidos para construir una casa con identidad propia.

Con aproximadamente 2.800 m² cubiertos y 400 m² de exteriores, la casa estará preparada para convertirse en el escenario de los próximos 90 días de convivencia, estrategias, alianzas, desafíos y sorpresas.

En el exterior, habrá un espacio especialmente destinado al fuego, un elemento profundamente ligado a las costumbres uruguayas y que será punto de encuentro para los participantes.

El interior contará con dos dormitorios, un living, un baño, un streaming room y un SUM, donde tendrán lugar distintos desafíos de la competencia y funcionará también el espacio destinado a las compras. Y, por supuesto, estará uno de los lugares más emblemáticos del formato: el confesionario, donde cada participante podrá hablar directamente con Gran Hermano.

La casa también contará con una piscina climatizada y una piscina exterior con playa, ampliando los espacios de convivencia y ofreciendo nuevos escenarios para el desarrollo del juego.

UNA CASA VIGILADA LAS 24 HORAS

Para seguir cada movimiento, conversación y estrategia, la casa contará con aproximadamente 67 cámaras robóticas, que permitirán registrar el minuto a minuto de la convivencia.

Pero detrás de una transmisión que no se detiene hay también un enorme equipo humano. Cerca de 150 técnicos trabajarán en forma permanente para hacer posible las 24 horas de transmisión, garantizando el funcionamiento de toda la operación y que cada momento de la casa pueda llegar a la audiencia.

Para llegar a tiempo al estreno, los equipos trabajan las 24 horas del día en la puesta a punto de los espacios, en una adaptación que se ejecutará en tiempo récord antes de que las puertas se abran.

EL CONDUCTOR

Como ya fue anunciado, la primera edición deGRAN HERMANO URUGUAYserá conducida por Eduardo “Colo” Gianarelli, quien estará al frente de las galas y acompañará al público a lo largo de esta nueva experiencia televisiva.

UN FORMATO CON HISTORIA MUNDIAL

El acuerdo para Gran Hermano Uruguay fue negociado por Banijay Rights, la división global de distribución del grupo de medios y entretenimiento Banijay Entertainment.

Al sumarse a una de las franquicias de reality televisivo más icónicas y exitosas del mundo, GRAN HERMANO URUGUAY se convertirá en la 71.ª adaptación del formato de Banijay Entertainment.

Gran Hermano llegó por primera vez a las pantallas hace 27 años y continúa vigente a nivel internacional, con ediciones de larga trayectoria en Estados Unidos e Italia desde el año 2000, además de exitosas versiones en el prime time de Latinoamérica, Reino Unido, Australia y Alemania, y siete adaptaciones locales en distintos idiomas en India.

Ahora, por primera vez, el fenómeno llega a Uruguay.

Gran Hermano Uruguay.

Jueves 17 de setiembre, al término de Subrayado.

Por Canal 10.