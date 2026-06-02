Este fin de semana se registraron cuatro asesinatos y hace menos de diez días ocurrió un triple homicidio. Estos son solo algunos de los casos que hemos reportado. Mientras para la ciudadanía la seguridad pública está entre los temas más preocupantes y el gobierno comenzó a aplicar su plan, hablamos del tema con el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República, Germán Aller.





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