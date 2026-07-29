ARRIBA GENTE | 28-07-2026
En pocas palabras
- Yamandú Orsi: Se abordó su baja en las encuestas.
- Oposición: Se analizó su rol en el contexto político.
- Preocupaciones: Se discutieron los temas que más inquietan a los uruguayos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Este miércoles recibimos al politólogo y presidente de la consultora Factum. Hablamos de la baja en las encuestas del presidente Yamandú Orsi, del rol de la oposición y sobre aquellos temas que más preocupan a los uruguayos.
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