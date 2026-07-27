ARRIBA GENTE | 27-07-2026
En pocas palabras
- Debate por iniciativa: La propuesta de filmar operaciones quirúrgicas generó un amplio debate.
- Cámaras corporales: La iniciativa consiste en utilizar cámaras corporales para grabar intervenciones.
- Visión del sindicato: Se recibió al presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico para abordar el tema.
Resumen generado por Thinkindot AI
La propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry de filmar las operaciones quirúrgicas a través de cámaras corporales generó un amplio debate. Para hablar de este tema, recibimos al presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, Daniel Montano.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.