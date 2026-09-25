IA Forum 2026: ¿Cómo está cambiando la Inteligencia Artificial nuestra forma de trabajar, aprender y hacer marketing?

IAB Uruguay presenta una nueva edición de IA Forum, un encuentro para entender cómo la Inteligencia Artificial está transformando nuestra manera de trabajar y qué necesitamos aprender para adaptarnos a este nuevo escenario.

La Inteligencia Artificial ya no es algo que está por venir. Está cambiando lo que hacemos, cómo lo hacemos y, cada vez más, cómo aprendemos y tomamos decisiones.

¿Qué tareas estamos dejando en manos de la IA? ¿Qué nuevas habilidades necesitamos desarrollar? ¿Cómo cambian nuestros roles cuando las herramientas evolucionan constantemente? ¿Qué impacto tiene todo esto en las agencias, las marcas, los medios y en las personas que trabajan en la industria?

Esas son algunas de las preguntas que propone abordar el IA Forum 2026, el encuentro de IAB Uruguay dedicado a explorar el impacto de la Inteligencia Artificial en el marketing, la publicidad y los negocios.

El evento se realizará el jueves 1.º de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Hotel Dazzler Montevideo, y reunirá a referentes de la industria para compartir experiencias, casos y perspectivas sobre una transformación que ya está ocurriendo.

Una mirada sobre cómo estamos cambiando

Más que hablar solamente de herramientas o tendencias, esta edición del IA Forum propone poner el foco en las personas y en las nuevas formas de trabajar.

La IA está modificando procesos que hasta hace poco parecían establecidos: desde la planificación y el análisis de datos hasta la creatividad, la generación de contenidos, la toma de decisiones y la relación con las audiencias.

Pero también está cambiando algo más profundo: qué significa aprender y desarrollar una profesión en un contexto en el que las herramientas cambian permanentemente.

Por eso, el programa combina distintas miradas de la industria para entender qué está pasando hoy y cómo podemos prepararnos para lo que viene.

Referentes de la industria comparten sus perspectivas

El IA Forum contará con la participación de referentes de distintas áreas del ecosistema digital y del marketing:

El programa contará con la participación de Guido Iafigliola, Director de Canal Mutuo & Mutuo AI Studio; Eduardo Mangarelli, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT; Agustina Perez, abogada especializada en tecnologías; Renzo Saxlund, de Wild Fi; Santiago Mut; Pablo, Head of AI Labs de Wild Fi; y Eduardo Zani, Head of Product & Planning en Atomik Pro.

Además, el IA Forum tendrá un panel especial sobre cómo la Inteligencia Artificial está transformando nuestras formas de trabajar, aprender y desarrollarnos profesionalmente, integrado por Mercedes Marziotte, Presidenta de IAB; Sabrina Bianchi, Secretaria Docente de la Escuela de Postgrados en Comunicación y Diseño y Directora del Servicio Central de Graduados de ORT; Damiano Tieri, Coordinador del Centro de Desarrollo e Innovación Docente de la Universidad de Montevideo; Alexis Barbitta, IT Senior Manager de UPM; y Federico Antognazza, Head of Product en Promtior.

La jornada cuenta con el respaldo de Atomik Pro como Main Sponsor; Abitab y Senpai como Sponsors Gold; JCDecaux como Sponsor Silver; y el apoyo de McDonald’s, Cardinal, Salus, Danone y El Observador. Además Canal 4, Canal 10 y Montevideo Portal acompañan la iniciativa como Media Partners.

Últimos días para ser parte

El IA Forum está dirigido a profesionales de marketing, publicidad, comunicación, tecnología y negocios, así como a estudiantes y personas interesadas en comprender cómo la Inteligencia Artificial está transformando el mundo profesional.

IA Forum 2026

Jueves 1.º de octubre

9:00 a 13:00 h

Hotel Dazzler Montevideo

Últimos días para adquirir entradas: iabforum.com.uy

IA Forum 2026

Entender el cambio. Adaptarnos. Seguir aprendiendo.