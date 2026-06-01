La edición 2026 de Uruguay Impulsa abre hoy sus inscripciones hasta el 10 de junio. El Poder Ejecutivo invertirá 350 millones de pesos en este programa que beneficiará a unas 5.500 personas. Habrá una variante, con la incorporación de un cupo especial para liberados del sistema penitenciario y personas en situación de calle. Hablamos de esto en nuestro móvil con Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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