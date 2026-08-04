GRAN HERMANO: LA PREVIA |04-08-2026
En pocas palabras
- GRAN HERMANO: LA PREVIA: Programa de análisis y debate sobre el reality con conducción de Eliana Dide y Agustín Gil.
- Fecha: El programa se emitió el 04 de agosto de 2026.
- Interacción: Se invita a la audiencia a dejar sus opiniones sobre el programa en los comentarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
GRAN HERMANO: LA PREVIA, con la conducción de Eliana Dide y Agustín Gil, La antesala de GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA con análisis, opiniones, debates e invitados especiales.
¿Qué te pareció el programa? Dejá tu opinión en los comentarios.