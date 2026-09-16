Llegó a su fin el reality más exitoso de la historia de la televisión rioplatense: GRAN HERMANO GENERACIÓN DORDA, con la conducción de Santiago del Moro.

Esta temporada de GRAN HERMANO, contó con un equipo de analistas conformado por Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Eliana Guercio, Gustavo Conti y Mariana Brey, que aportaron, junto a Santiago del Moro, su mirada e interpretación en las distintas etapas de la competencia y las estrategias de cada uno de los participantes.

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