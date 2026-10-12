LA MAÑANA EN CASA | 12-10-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos garbanzos carbonara.
INGREDIENTES:
2 latas de garbanzos
100 g de panceta
2 yemas
2 cdas leche
50 g de queso parmesano
Sal y pimienta a gusto
Rodajas de Pan para servir
PROCEDIMIENTO:
Saltear la panceta en aceite de oliva agregar los garbanzos cocidos, por otro lado mezclar las yemas con la leche y el parmesano, agregar a la mezcla de garbanzos, apagar el fuego y servir.
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