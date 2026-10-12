Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos garbanzos carbonara.





INGREDIENTES:

2 latas de garbanzos

100 g de panceta

2 yemas

2 cdas leche

50 g de queso parmesano

Sal y pimienta a gusto

Rodajas de Pan para servir





PROCEDIMIENTO:

Saltear la panceta en aceite de oliva agregar los garbanzos cocidos, por otro lado mezclar las yemas con la leche y el parmesano, agregar a la mezcla de garbanzos, apagar el fuego y servir.





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