LA MAÑANA EN CASA | 16-11-2026
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas galletas de aceitunas y parmesano.
INGREDIENTES:
2 tz Harina
100 g manteca
100 g aceitunas
100 g queso parmesano
Agua c/n
Sal a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar la harina en un bowl, agregar las aceitunas y el queso, la sal, la manteca y el agua lentamente, amasar hasta conseguir una masa lisa.
Dejar reposar 30 minutos.
Estirar en asadera y cortar con cortador de pizza o cuchilla.
Hornear a 190 °C 10 minutos.
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