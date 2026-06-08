Leticia nos enseña a preparar una deliciosa focaccia de fermentación lenta.

INGREDIENTES:

560 g Harina 000 o de fuerza

1 cda Sal

470 mL Agua

1 cda Aceite de oliva

3 g Levadura seca

Cherry, aceitunas, cebolla colorada y romero

Sal en escamas

PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los ingredientes para la masa y no amasar. A la hora realizar dobleces. Llevar a la heladera por 24 horas con aceite de oliva.

Hacer huecos con los dedos mojados y colocar aceite de oliva por arriba, sal gruesa molida y los gustos. Cocinar a 200 grados por 20 minutos.

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