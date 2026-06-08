LA MAÑANA EN CASA | 08-06-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa focaccia de fermentación lenta.
INGREDIENTES:
560 g Harina 000 o de fuerza
1 cda Sal
470 mL Agua
1 cda Aceite de oliva
3 g Levadura seca
Cherry, aceitunas, cebolla colorada y romero
Sal en escamas
PROCEDIMIENTO:
Mezclar todos los ingredientes para la masa y no amasar. A la hora realizar dobleces. Llevar a la heladera por 24 horas con aceite de oliva.
Hacer huecos con los dedos mojados y colocar aceite de oliva por arriba, sal gruesa molida y los gustos. Cocinar a 200 grados por 20 minutos.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.