Leticia nos enseña a preparar una focaccia dulce.

INGREDIENTES:

560 g Harina 000 o de fuerza

1 cda Sal

470 mL Agua

1 cda Aceite de oliva

3 g Levadura seca

½ tz de azúcar

2 cdas canela

50 g de manteca



PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los ingredientes para la masa y no amasar.

A la hora realizar dobleces para darle firmeza a la masa.

Llevar a la heladera por 24 horas con aceite de oliva en la asadera donde se va a hornear.

Hacer huecos con los dedos mojados y colocar manteca derretida y la mezcla de azúcar y canela.

Cocinar a 200 grados por 20 minutos.

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