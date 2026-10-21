LA MAÑANA EN CASA | 21-10-2026
Leticia nos enseña a preparar una focaccia dulce.
INGREDIENTES:
560 g Harina 000 o de fuerza
1 cda Sal
470 mL Agua
1 cda Aceite de oliva
3 g Levadura seca
½ tz de azúcar
2 cdas canela
50 g de manteca
PROCEDIMIENTO:
Mezclar todos los ingredientes para la masa y no amasar.
A la hora realizar dobleces para darle firmeza a la masa.
Llevar a la heladera por 24 horas con aceite de oliva en la asadera donde se va a hornear.
Hacer huecos con los dedos mojados y colocar manteca derretida y la mezcla de azúcar y canela.
Cocinar a 200 grados por 20 minutos.
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