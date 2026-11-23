Leticia nos enseña a preparar una deliciosa ensalada de quinoa.

INGREDIENTES:

1 tz quinoa

2 tz agua o caldo

Sal a gusto

1 tz de tomates cherry

1 suprema de pollo

½ cebolla colorada

3 huevos

100 g de aceitunas

Perejil o cilantro a gusto

¼ morrón verde

¼ morrón rojo

Aceite de oliva y jugo de limón a gusto

Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Lavar la quinoa en el chorro de agua, saltearla en aceite de oliva y colocar las dos tazas de agua hirviendo, hervir 15 minutos y dejar reposar 5 minutos más. Dejar enfriar.

Para la ensalada cortar los vegetales, sofreír el pollo en tiras y cocinar los huevos, agregar a la quinoa y condimentar con aceite de oliva, jugo de limón y sal y morrón y cebolla picados, agregar perejil o cilantro.

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