LA MAÑANA EN CASA | 23-11-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa ensalada de quinoa.
INGREDIENTES:
1 tz quinoa
2 tz agua o caldo
Sal a gusto
1 tz de tomates cherry
1 suprema de pollo
½ cebolla colorada
3 huevos
100 g de aceitunas
Perejil o cilantro a gusto
¼ morrón verde
¼ morrón rojo
Aceite de oliva y jugo de limón a gusto
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Lavar la quinoa en el chorro de agua, saltearla en aceite de oliva y colocar las dos tazas de agua hirviendo, hervir 15 minutos y dejar reposar 5 minutos más. Dejar enfriar.
Para la ensalada cortar los vegetales, sofreír el pollo en tiras y cocinar los huevos, agregar a la quinoa y condimentar con aceite de oliva, jugo de limón y sal y morrón y cebolla picados, agregar perejil o cilantro.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.