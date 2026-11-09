Leticia nos enseña a preparar una deliciosa ensalada de garbanzos, atún y huevo con lactonesa.

INGREDIENTES:

½ lechuga

400 g de garbanzos cocidos

4 cdas de aceitunas

1 lata grande de atún al natural

1 Cebolla colorada

4 huevos

1 morrón rojo

½ diente ajo

2 cdas jugo de limón

Sal a gusto

Aceite c/n

PROCEDIMIENTO:

Cocinar los huevos molle (6 minutos a partir de agua hirviendo). Preparar la ensalada con un colchón de lechuga, los garbanzos, el atún, las aceitunas, la cebolla colorada en láminas, los huevos en cuartos y el aliño con una lactonesa de morrón quemado.





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