LA MAÑANA EN CASA | 09-11-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa ensalada de garbanzos, atún y huevo con lactonesa.
INGREDIENTES:
½ lechuga
400 g de garbanzos cocidos
4 cdas de aceitunas
1 lata grande de atún al natural
1 Cebolla colorada
4 huevos
1 morrón rojo
½ diente ajo
2 cdas jugo de limón
Sal a gusto
Aceite c/n
PROCEDIMIENTO:
Cocinar los huevos molle (6 minutos a partir de agua hirviendo). Preparar la ensalada con un colchón de lechuga, los garbanzos, el atún, las aceitunas, la cebolla colorada en láminas, los huevos en cuartos y el aliño con una lactonesa de morrón quemado.
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