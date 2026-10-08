Se realiza la tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles. Busca conocer la salud de los encuestados elegidos al azar para diseñar políticas públicas. Sobre el tema conversamos con Griselda Bittar, técnica del Sector de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles de la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y con Tomás Rossi, responsable del Observatorio Nacional del Deporte de la Secretaría Nacional del Deporte.







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