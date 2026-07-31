EN SU SALSA | 31-07-2026

Volvió un clásico renovado: "En su salsa", con la conducción del chef Jesús Graña.

Una cita diaria de 30 minutos con una cocina cercana, práctica y pensada para compartir en familia. "En su salsa" ofrecerá recetas sencillas, económicas y llenas de sabor, con un fuerte protagonismo de los productos nacionales y múltiples ideas para resolver las comidas de todos los días sin resignar calidad ni creatividad.





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