ARRIBA GENTE | 26-10-2026
Este martes 27 de octubre a las 20:30 será El Festivalito, un espectáculo artístico, musical y radial creado y llevado adelante por jóvenes y adultos, autistas y/o con desafíos del neurodesarrollo, que participan de Serendipia, una institución educativa y terapéutica de educación no formal. Esta edición será en la Sala Camacuá (Camacuá 575) y propone un recorrido por la canción y la cultura uruguaya, atravesando distintos géneros, épocas y artistas de nuestro país. Las entradas están a la venta a través de RedTickets.
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