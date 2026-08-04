El Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños de Divercine celebra su 35.ª edición hasta el 29 de agosto, con más de 55 funciones gratuitas en siete departamentos. Conversamos de la propuesta en nuestro móvil con su codirector general, Álvaro Adib.

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