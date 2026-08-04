Arriba Gente | 04-08-2026
En pocas palabras
- Divercine: El festival internacional de cine para niñas y niños celebra su 35.ª edición.
- Alcance: Ofrece más de 55 funciones gratuitas en siete departamentos del país.
- Entrevista: Álvaro Adib, codirector general, dialogó sobre la propuesta en "Arriba Gente".
Resumen generado por Thinkindot AI
El Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños de Divercine celebra su 35.ª edición hasta el 29 de agosto, con más de 55 funciones gratuitas en siete departamentos. Conversamos de la propuesta en nuestro móvil con su codirector general, Álvaro Adib.
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