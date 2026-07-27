ARRIBA GENTE | 27-07-2026
En pocas palabras
- Carlos Clavijo: Cuestionó la decisión unilateral del gobierno respecto a las AFAP.
- Banco de Previsión Social: Representación de los trabajadores en el debate sobre las AFAP.
- Gobierno: Implicado en discusiones sobre modificaciones en AFAPS y el diálogo social.
Resumen generado por Thinkindot AI
Carlos Clavijo, director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, cuestionó la "decisión unilateral" del gobierno respecto a las AFAP. En ese marco lo recibimos este lunes.
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