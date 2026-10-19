LA MAÑANA EN CASA | 12-10-2026

Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas crackers de sésamo.

INGREDIENTES:
400 g Harina
200 mL Agua
100 g aceite
Sal a gusto
Semillas de sésamo a gusto

PROCEDIMIENTO:
 Colocar la harina en un bowl, agregar las semillas, la sal, el aceite y el agua lentamente, amasar hasta conseguir una masa lisa.
Dejar reposar 30 minutos.
Estirar en asadera y cortar con cortador de pizza o cuchilla.
Hornear a 190 °C 10 minutos.

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