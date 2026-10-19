Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas crackers de sésamo.





INGREDIENTES:

400 g Harina

200 mL Agua

100 g aceite

Sal a gusto

Semillas de sésamo a gusto



PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en un bowl, agregar las semillas, la sal, el aceite y el agua lentamente, amasar hasta conseguir una masa lisa.

Dejar reposar 30 minutos.

Estirar en asadera y cortar con cortador de pizza o cuchilla.

Hornear a 190 °C 10 minutos.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.