LA MAÑANA EN CASA | 01-06-2026
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas crackers de semillas sin gluten.
INGREDIENTES:
1 tz Agua
½ tz Semillas de girasol
½ tz Semillas de lino
½ tz Semillas de chía
½ tz Semillas de sésamo
½ cta Sal
1 cda Orégano seco
PROCEDIMIENTO:
Hidratar las semillas media hora antes junto con la sal y el orégano. (Sí se planifica con tiempo puede ser el día antes)
Colocar la masa en sobre papel de cocina o lámina de silicona, marcar con cuchilla o cornet, llevar a horno a 180 grados por media hora, hasta que seque y doren.
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