Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas crackers de semillas sin gluten.

INGREDIENTES:

1 tz Agua

½ tz Semillas de girasol

½ tz Semillas de lino

½ tz Semillas de chía

½ tz Semillas de sésamo

½ cta Sal

1 cda Orégano seco

PROCEDIMIENTO:

Hidratar las semillas media hora antes junto con la sal y el orégano. (Sí se planifica con tiempo puede ser el día antes)

Colocar la masa en sobre papel de cocina o lámina de silicona, marcar con cuchilla o cornet, llevar a horno a 180 grados por media hora, hasta que seque y doren.

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