El presidente del sindicato de la construcción (Sunca) Richard Ferreira anunció este martes en nuestro programa que “se llegó a un preacuerdo con las gremiales empresariales” que implica un nuevo convenio colectivo a cinco años en el que se establece la reducción progresiva de la jornada laboral (una hora por año) hasta llegar en el 2030 a trabajar 40 horas semanales.

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