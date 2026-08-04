Arriba Gente | 04-08-2026
En pocas palabras
- Festival Divercine: Celebra su 35.ª edición con más de 55 funciones gratuitas hasta el 29 de agosto.
- Cobertura Arriba Gente: Se dialogó con el codirector general, Álvaro Adib, en un móvil especial.
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Resumen generado por Thinkindot AI
El presidente del sindicato de la construcción (Sunca) Richard Ferreira anunció este martes en nuestro programa que “se llegó a un preacuerdo con las gremiales empresariales” que implica un nuevo convenio colectivo a cinco años en el que se establece la reducción progresiva de la jornada laboral (una hora por año) hasta llegar en el 2030 a trabajar 40 horas semanales.
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