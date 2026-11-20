LA MAÑANA EN CASA | 20-11-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa palvova.
INGREDIENTES:
- 400 g de queso crema
- 400 g de dulce de leche
- 200 g manteca
- 340 g de harina
- 120 g de azúcar
- 2 yemas
- 1 cta vainilla
-40 g cacao
-Chocolatada o café c/n
PROCEDIMIENTO:
Mezclar el queso crema con el dulce de leche con espátula. Armar la torta sumergiendo las galletitas en café y armando capas de galletitas y capas de la mousse, terminar con crema y espolvorear con cacao amargo.
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