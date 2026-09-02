Leticia nos enseña cómo preparar una calabaza rellena fácil y sabrosa.

INGREDIENTES:

1 calabaza

500 g de carne picada

1 Cebolla

½ morrón

2 dientes de ajo

2 cdas de harina.

1 tz de leche

1 manojo de perejil

100 g de queso parmesano

Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Colocar la calabaza al horno, cocinar hasta que las calabazas estén cocidas pero firmes Saltear la carne, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Agregar la harina y la leche, agregar parte del queso rallado y salpimentar. Rellenar. Terminar con queso rallado. Hornear a 180 grados hasta gratinar.





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