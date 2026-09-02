LA MAÑANA EN CASA | 24-07-2026
Leticia nos enseña cómo preparar una calabaza rellena fácil y sabrosa.
INGREDIENTES:
1 calabaza
500 g de carne picada
1 Cebolla
½ morrón
2 dientes de ajo
2 cdas de harina.
1 tz de leche
1 manojo de perejil
100 g de queso parmesano
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar la calabaza al horno, cocinar hasta que las calabazas estén cocidas pero firmes Saltear la carne, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Agregar la harina y la leche, agregar parte del queso rallado y salpimentar. Rellenar. Terminar con queso rallado. Hornear a 180 grados hasta gratinar.
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