Leticia nos enseña a preparar unos tradicionales buñuelos de acelga.

INGREDIENTES:

1/2 atado de acelga

2 huevos

½ tz queso crema

1/2 taza de harina

1 cta de polvo de hornear

1 diente de ajo

Sal, pimienta y condimentos a gusto

50 g de queso parmesano

PROCEDIMIENTO:

Lavar y secar la acelga, cortarla en tiritas, reservar.

Preparar la mezcla de buñuelos batiendo los huevos con el queso crema, agregar el queso rallado, condimentos la harina, el polvo de hornear, las espinacas y el queso parmesano.

Dejar reposar 10 minutos.

Freír en abundante aceite caliente.





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