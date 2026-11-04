LA MAÑANA EN CASA | 04-11-2026
Leticia nos enseña a preparar arvejas con jamón y huevos, una opción sencilla para servir como plato principal o ensalada.
INGREDIENTES:
300 g de arvejas
½ cebolla
1 cdas de almidón de maíz
½ tz agua cocción
150 g jamón o panceta
2 huevos
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Cocinar las arvejas 8 min en agua hirviendo.
Saltear en aceite de oliva las cebollas, agregar el jamón, el almidón de maíz y el agua de cocción, agregar las arvejas.
Cocinar los huevos 7 min a partir de agua hirviendo, servir sobre las arvejas.
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