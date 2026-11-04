Leticia nos enseña a preparar arvejas con jamón y huevos, una opción sencilla para servir como plato principal o ensalada.



INGREDIENTES:

300 g de arvejas

½ cebolla

1 cdas de almidón de maíz

½ tz agua cocción

150 g jamón o panceta

2 huevos

Sal y pimienta a gusto



PROCEDIMIENTO:

Cocinar las arvejas 8 min en agua hirviendo.

Saltear en aceite de oliva las cebollas, agregar el jamón, el almidón de maíz y el agua de cocción, agregar las arvejas.

Cocinar los huevos 7 min a partir de agua hirviendo, servir sobre las arvejas.



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