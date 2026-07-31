MASTERCHEF URUGUAY 2026 - Programa 34
En pocas palabras
- Eliminada: Florencia es la nueva eliminada de MASTERCHEF URUGUAY.
- Momento clave: El programa 32 de la competencia tuvo una noche con muchas sorpresas.
- Comunidad: Se invita a compartir opiniones sobre la eliminación de Guasta.
Resumen generado por Thinkindot AI
En una noche que tuvo de todo, Andy se transformó en la nueva eliminada de MASTERCHEF URUGUAY.
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