LA VOZ -The Voice- es un formato de origen holandés reconocido internacionalmente. Producido y emitido en más de 50 países alrededor del mundo, está basado en The Voice of Holland, que fue creado originalmente por el productor de televisión holandés John de Mol en 2010.

EL FORMATO

LA VOZ es la competencia de talento vocal más pura de la historia, ya que deja de lado la apariencia de los participantes, debido a que lo que realmente importa es encontrar la nueva gran voz que surgirá al finalizar el reality.

Contará con la conducción de Natalia Oreiro y cuatro coaches de lujo: Ruben Rada, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Agustín Casanova. Ellos serán los encargados de seleccionar, guiar y entrenar a los participantes hasta encontrar la mejor voz del país en la competencia de talento vocal más pura, ya que deja de lado la apariencia de los participantes para centrarse en lo que realmente importa: encontrar la nueva gran voz que surgirá al finalizar el reality.

ETAPAS

1- Audiciones a ciegas

En esta primera etapa de las «audiciones a ciegas», los entrenadores escuchan a los participantes de espalda sin poder verles. Si a los entrenadores les gusta lo que oyen, apretarán un botón y su silla se dará vuelta como significado de querer su voz en sus equipos. En caso de que más de un entrenador gire su silla, el concursante tiene la opción de elegir con cual de ellos trabajará en su equipo.

Cada entrenador participará en el desarrollo de sus participantes, aconsejándolos, y compartiendo los secretos de sus éxitos.

2- Batallas

Consiste en que cada entrenador elige a dos o tres concursantes de su propio equipo para que compitan entre sí mismos cantando la misma canción mostrando así, sus mejores dotes vocales y artísticos frente a una gran audiencia. Al final de cada presentación, una vez terminado el duelo vocal, el entrenador decidirá quién clasifica para la siguiente etapa.

3- Knockouts

Durante esta ronda, una pareja de participantes del mismo equipo son seleccionados para realizar actuaciones en el mismo momento. Cada artista tiene la posibilidad de elegir su propia canción, y reciben además, la ayuda y consejos de sus entrenadores y de un invitado especial. Al final de ambas presentaciones, cada entrenador selecciona a uno de ellos para que avance a la siguiente ronda.

4- Cuartos de final

Los participantes se presentan individualmente en rondas por equipos para demostrar una vez más su talento; y donde cada entrenador deberá salvar a dos participantes que avanzarán directamente a los «shows en vivo», mientras que los demás irán al voto telefónico, SMS y/o por plataforma digital, para que el público de esta manera salve a dos más, quedando así cuatro participantes. Cada preparador, luego de escuchar todas las actuaciones, deberá seleccionar a dos participantes de su equipo.

5- Shows en vivo

Cada participante se presenta de manera individual y en vivo ante el público, realizando una actuación musical consecutiva con la finalidad de obtener la mayor cantidad de votos por parte de este, dejando que cada entrenador elija de los concursantes restantes, a quién darle la posibilidad de seguir concursando y a quien eliminar. En la siguiente ronda, el público elige entre los dos concursantes restantes de cada equipo, así como cada entrenador, cuya decisión se equilibra con la del público.

En la semifinal y gran final, no solo se presentarán canciones en solitario, sino que cada finalista realizará un dueto con su entrenador. La palabra y decisión final la tendrá el público, que consagrará a uno de los cuatro finalistas como LA VOZ y recibirá un premio muy importante.

¿Estás preparado para LA VOZ URUGUAY? Dejá tu opinión en los comentarios.