La primera edición de Gran Hermano Uruguay está programada para comenzar en el segundo semestre de 2026, por lo que aún no se han confirmado los participantes oficiales. El reality será emitido por Canal 10 y contará con 18 competidores que convivirán durante tres meses en la casa ubicada en Buenos Aires, Argentina. Instagram·Canal Doce Melo +2Para más detalles sobre las convocatorias o las novedades del programa, puedes visitar el sitio web oficial de Gran Hermano en Canal 10 o consultar la cobertura de actualidad en El País.Para entender mejor cómo prepararte para el casting o qué esperan los productores de los participantes
Eduardo "Colo" Gianarelli
Comunicador y conductor televisivo. Además, es docente de Matemática y dirige el grupo de parodistas Los Muchachos. Con una sólida trayectoria en televisión y una fuerte conexión con la audiencia, el Colo asumirá la conducción del reality que promete marcar un antes y un después en la industria audiovisual nacional. El rol del conductor en Gran Hermano En este formato, el conductor no es simplemente un presentador. Cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego. Es la voz oficial que comunica las decisiones trascendentales -nominaciones, sanciones, beneficios y eliminaciones- e interpreta el clima emocional que atraviesa la casa. Además, lidera las galas en vivo, conduce los momentos de máxima tensión y expectativa, y modera los distintos debates vinculados al juego. Como voz institucional de Gran Hermano, es el nexo entre la casa y el exterior, y la única figura que interpela directamente a los participantes desde afuera.conocé más