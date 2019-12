Faruk y Sureya se sorprenden al ver que es Can quien está saliendo con Begum. Faruk se enfurece y ataca a Can porque cree que tiene un plan detrás, piensa que Can está enamorado de Sureya y está tramando algo.

Can comienza a hablar mal de Faruk y Begum lo defiende, porque no considera que sea una mala persona como lo piensa Can.

