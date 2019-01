Zeynep se fuga llevándose a Melek con el fin de comenzar una nueva vida juntas. Liberándola del maltrato y poder disfrutar de su niñez e inocencia. Sule su madre comienza a preocuparse y la búsqueda es cada vez más intensa. Las autoridades creen que su hija cayó al mar y está muerta, que no fue una desaparición.

Cengiz está feliz de que Melek ya no esté en sus vidas y Sule no logra exprsar sus sentimientos. Se siente arrepentida de no haber cuidado a Melek.

