Los participantes que todavía estaban en carrera ingresaron a las cocinas de MasterChef Uruguaycon la expectativa de conocer qué desafío tendrían que enfrentar. Sin embargo, el jurado les comunicó la primera sorpresa de la noche: hoy no tendrían que cocinar, sino que serían espectadores de un repechaje entre sus excompañeros, que se jugarían todo por una nueva oportunidad en la cocina más famosa del país.

El repechaje tuvo dos etapas: la primera en un formato de duelo uno contra uno, cuyos ganadores pasarían a la segunda etapa. Para este primer duelo, los cruces fueron definidos por el jurado, siguiendo el orden en que fueron eliminados de la competencia -el primero contra el último, el segundo contra el penúltimo y así sucesivamente-, quedando de la siguiente manera: Lidia vs. Denise, Karina vs. Rosanna, Santiago vs. Juan Carlos y Graciela vs. Mauricio C.

Para ganar el duelo, deberían cocinar un plato con un producto de la tierra -remolacha, boniato, nabo o zanahoria- como ingrediente principal, en apenas 40 minutos y buscando la excelencia para superar a su contrincante.

El tiempo para cocinar pasó volando entre los nervios y la tensión de los participantes, ya que cualquier error, por mínimo que fuera, podría costarles no volver a la competencia. Luego, el jurado probó todos los platos, deliberó y definió quiénes pasarían a la segunda etapa del repechaje.

Esta segunda segunda y última prueba consitió en utilizar lo que tenían dentro de sus cajas misteriosas -mejillones, chipirones, vieiras, almejas y pulpitos-, y elaborar un plato que deslumbrara al jurado, ¡también en tan solo 40 minutos!

Finalizado el tiempo, Sergio, Ximena y Laurentprobaron uno a uno todos los platos, evaluando que la consigna se hubiera cumplido y el nivel de cada preparación. Entonces llegó la hora de anunciar quién volvería a ingresar a la cocina de MasterChef Uruguay, no sin antes darles una segunda gran sorpresa: serían dos los participantes que tendrían una segunda oportunidad, ¡y no competirían en el equipo rojo sino que desde el próximo programa lo harán en el equipo azul!

